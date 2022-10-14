Дагестанских приставов заподозрили в фальсификациях

14 окт. 19:31

Дагестанские следователи возбудили уголовные дела в отношении нескольких сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по республике, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Ряд сотрудников УФССП России по Дагестану с целью завышения показателей работы по выявлению административных правонарушений фальсифицировали доказательства по административным делам. Уголовные дела возбуждены в отношении троих, сбор материалов в отношении еще нескольких продолжается", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Имена подозреваемых в интересах следствия не разглашаются, дела в отношении них расследуются по статье УК РФ "фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях".