Кабардино-Балкария заготовила на отопление 740 млн рублей

14 окт. 19:34

Кабардино-Балкария намерена потратить на отопительный сезон 2022-2023 годов 740 млн рублей, сообщил в ходе правительственного часа в парламенте республики министр строительства и ЖКХ Алим Бербеков. Он уточнил, что из этих денег уже освоено 676,363 млн рублей.

Бербеков констатировал, что Кабардино-Балкария готова к холодам. "На сегодня к отопительному сезону подготовлено 2 584 многоквартирных дома – 100% от запланированного количества", - сказано в сообщении парламента КБР.

100-процентная готовность к отопительному сезону относится и к бюджетным объектам – больницам, школам, детским садам, домам престарелых, – и к котельным по всей Кабардино-Балкарии, за исключением Нальчика. "В столице республики из 66 котельных готовы 62, а из 274 км тепловых сетей подготовлено 257,56 км, ведутся необходимые работы для подготовки объектов", - пояснил Алим Бербеков.