Минфин Армении раскрыл нюансы бюджета-2023

14 окт. 19:17

Проект госбюджета Армении 2023 года в скором времени поступит на обсуждение в парламент, и приоритет в увеличении ассигнований в нем сделан на оборону - расходы вырастут почти на 47%, - рассказали в Минфине страны.

Примерно на 30% выросли и расходы на оборонные разработки, хотя в абсолютных цифрах они остаются небольшими (6,9 млрд драмов, или, по текущему курсу, около $17 млн), - передает Sputnik Армения.

Примерно на 10% вырастут и расходы по социальной защите населения, в том числе - за счет увеличения пенсий, а также расходов на помощь молодым семьям по уходу за детьми и при покупке жилья.

На 10% увеличиваются расходы на образование, примерно на 20% - на науку, - добавили в Минфине страны.