Тбилиси приготовился ужесточить безопасность

14 окт. 19:15

Председатель сакребуло Тбилиси Георгий Ткемаладзе заявил сегодня о готовности ужесточить городское законодательство с точки зрения норм безопасности на столичных объектах.

Так он отреагировал на несчастный случай, произошедший накануне в парке Ваке, когда трое детей получили сильный удар током, забравшись в фонтан за мячиком. Один из них погиб на месте, двое попали в больницу.

"Мы обсудим, если нужно, ужесточим законодательство или правила. Конечно, мы готовы к этому. В ближайшие дни у нас будет заключение, что вызвало эту трагедию. Далее, возможно, придется принять решение как в плане ужесточения правил, так и в административном плане", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее заявил, что виновные в этом инциденте обязательно понесут ответственность, включая его самого, если вина мэра будет доказана. На данный момент следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека".