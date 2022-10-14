Власти Ставрополья решили на две трети сократить ковидный коечный фонд

14 окт. 18:55

Власти Ставропольского края оставят лишь около 350 коек для пациентов с коронавирусом в больницах Ставрополья из-за снижения заболеваемости, - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Уровень заболеваемости и госпитализаций не растет. Это дает нам возможность сокращать количество мест в "красных зонах". Сейчас их немногим более 350 (было 825)", - написал Владимиров в своем Telegram-канале, подчеркнув, что свободна каждая четвертая койка.

Снижение заболеваемости коронавирусом регистрируется в Ставропольском крае с конца сентября: "Около трехсот случаев заражения регистрируется ежесуточно, а на прошлой неделе их было по 500, то есть практически в два раза идет снижение заболеваемости. Снижение отмечается во всех возрастных группах, включая взрослых и детей", - сообщила ранее начальник отдела анализа эпидобстановки регионального Минздрава Любовь Дмитриенко.

Напомним, на сегодняшний день в крае в тяжелом состоянии находятся семь пациентов, в том числе один подключен к ИВЛ, в состоянии средней степени тяжести - 66 человек.