РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти Ставрополья решили на две трети сократить ковидный коечный фонд

Власти Ставрополья решили на две трети сократить ковидный коечный фонд

Власти Ставропольского края оставят лишь около 350 коек для пациентов с коронавирусом в больницах Ставрополья из-за снижения заболеваемости, - сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Уровень заболеваемости и госпитализаций не растет. Это дает нам возможность сокращать количество мест в "красных зонах". Сейчас их немногим более 350 (было 825)", - написал Владимиров в своем Telegram-канале, подчеркнув, что свободна каждая четвертая койка.

Снижение заболеваемости коронавирусом регистрируется в Ставропольском крае с конца сентября: "Около трехсот случаев заражения регистрируется ежесуточно, а на прошлой неделе их было по 500, то есть практически в два раза идет снижение заболеваемости. Снижение отмечается во всех возрастных группах, включая взрослых и детей", - сообщила ранее начальник отдела анализа эпидобстановки регионального Минздрава Любовь Дмитриенко.

Напомним, на сегодняшний день в крае в тяжелом состоянии находятся семь пациентов, в том числе один подключен к ИВЛ, в состоянии средней степени тяжести - 66 человек.

1035 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version