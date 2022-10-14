Совбез Армении назвал миссию ЕС гарантией безопасности на Южном Кавказе

14 окт. 18:47

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил сегодня на встрече с технической делегацией Евросоюза, что будущая миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе станет "гарантией безопасности в регионе".

"Секретарь Совбеза приветствовал визит членов технической оценочной миссии ЕС в Армению и подтвердил готовность Еревана поддерживать миссию во всех вопросах", - сообщили в пресс-службе Совета Безопасности Армении.

"Григорян подчеркнул роль миссии ЕС как дополнительной гарантии безопасности в регионе. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся функций миссии", - добавили в армянской госструктуре.

Напомним, Россия уже осудила попытки Евросоюза деструктивно вмешаться в армяно-азербайджанское урегулирование путем размещения своей миссии на границе двух государств.