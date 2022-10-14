ФСБ задержала попавшего под давление СБУ жителя Дагестана

14 окт. 18:28

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в столице Дагестана, задержав местного жителя, которого спецслужбы Украины заставляли поджечь военкомат, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

"Подозреваемый рассказал, что ему позвонили сотрудники СБУ (Служба безопасности Украины) и заявили, что его сын у них плену, и если он хочет получить его живым, то должен поджечь военкомат в Махачкале военкомат. Мужчина задержан, преступление предотвращено", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Как сообщил сам задержанный, его сын два года служит в рядах российской армии по контракту и с начала специальной военной операции находится на Украине. Ему позвонили спецслужбы Украины и поставили условие: либо он поджигает военкомат, либо его сына оставят без рук и ног.

Сейчас сотрудники ФСБ проверяют достоверность информации, предоставленной подозреваемым, - добавили в пресс-службе.