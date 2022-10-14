РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ФСБ задержала попавшего под давление СБУ жителя Дагестана

ФСБ задержала попавшего под давление СБУ жителя Дагестана

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в столице Дагестана, задержав местного жителя, которого спецслужбы Украины заставляли поджечь военкомат, - сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

"Подозреваемый рассказал, что ему позвонили сотрудники СБУ (Служба безопасности Украины) и заявили, что его сын у них плену, и если он хочет получить его живым, то должен поджечь военкомат в Махачкале военкомат. Мужчина задержан, преступление предотвращено", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Как сообщил сам задержанный, его сын два года служит в рядах российской армии по контракту и с начала специальной военной операции находится на Украине. Ему позвонили спецслужбы Украины и поставили условие: либо он поджигает военкомат, либо его сына оставят без рук и ног.

Сейчас сотрудники ФСБ проверяют достоверность информации, предоставленной подозреваемым, - добавили в пресс-службе.

505 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version