США раскрыли России свой стратегический наступательный арсенал

14 окт. 18:25

Россия и США обменялись сегодня статисткой стратегических арсеналов в соответствии с обязательствами Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Россия заявила о наличии у нее 540 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Для этих видов вооружений Россия располагает суммарно 1 549 единиц боезарядов. Пусковых установок для этих видов вооружений в России 759.

США сообщили, что обладают 659 развернутыми межконтинентальными баллистическими ракетами, баллистическими ракетами подводных лодок и тяжелыми бомбардировщиками. Для них готовы 1420 боезарядов, запускать их способны 800 пусковых установок.

МИД РФ уже уличил США в том, что они не вписали в свою часть документа 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н вместе с их ядерными боезарядами, 56 пусковых установок баллистических ракет подводных лодок "Трайдент-II" и четыре шахтные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

"Российская сторона не может подтвердить приведение этих СНВ в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, и возражает против произвольной переквалификации ШПУ МБР, предназначенных для обучения, в непредусмотренную Договором категорию "учебных шахт" с целью невключения их в зачет", - заявили в российском дипломатическом ведомстве.