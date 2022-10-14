В Ереван прибыла делегация ЕС для подготовки наблюдателей

14 окт. 18:17

Сегодня вечером в Ереван прибыла техническая делегация Евросоюза, которая будет готовить миссию мониторинга на границе с Азербайджаном, - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службе.

"В задачу миссии входит подготовка развертывания наблюдателей на армянской части границы с Азербайджаном позже в текущем месяце", - сообщили в европейской внешнеполитической службе, передает РИА Новости.

Планируется, что в понедельник, 17 октября, министры иностранных дел Евросоюза обсудят предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о развертывании этой миссии, сама она начнет работу в октябре. И Армения, и Азербайджан согласились содействовать и сотрудничать с этой миссией.