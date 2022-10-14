Военные атташе посетили места терактов в Гяндже

14 окт. 18:10

Минобороны Азербайджана организовало сегодня визит военных атташе посольств иностранных дипмиссий в АР в Гянджу, на места терактов, совершенных войсками Армении против мирного азербайджанского населения в октябре 2020 года. Военные атташе возложили цветы к мемориалу о погибших в ходе ракетных ударов, почтили их память.

Начальник Управления международного военного сотрудничества, генерал-майор Гусейн Махмудов рассказал о том, как во время Отечественной войны Азербайджана армянские войска совершали военные преступления против мирного азербайджанского населения, обстреливая баллистическими ракетами и другими снарядами Гянджу, Барду, Тертер и села Тертерского района, Мингячевир, Бейлаганский, Габалинский, Геранбойский, Агджабединский, Нафталанский, Абшеронский и Хызынский районы.

Один из этих ракетных ударов был совершен ночью 11 октября, когда в жилой дом в Гяндже попала "Точка-У", погубив в своих постелях 9 человек, включая 4 женщин. Еще 40 человек были ранены, один из пострадавших скончался в больнице.

До сведения военных атташе было доведено, что всего за время Отечественной войны Азербайджана жертвами военных преступлений ВС Армении стали 93 мирных азербайджанских жителя, включая 12 детей и 27 женщин. Еще 454 гражданских лица получили ранения.

Также Гусейн Махмудов напомнил, что Азербайджан – одна из наиболее загрязненных минами стран в мире. За два года после капитуляции Армении в Карабахской войне свыше 250 азербайджанских граждан погибли либо получили тяжелые увечья, подорвавшись на минах на освобожденных территориях.