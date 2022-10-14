Как изменились отношения стран Персидского залива с Россией и США

В последние годы внешняя политика двух государств Персидского залива - Саудовской Аравии и ОАЭ - претерпела существенные перемены. Одним из важных изменений стало укрепление связей в сфере экономики и безопасности с Китаем.

Как пишет Modern Diplomacy, поводом для сближения в КНР стало то, что США стали уделять Ближнему Востоку намного меньше внимания. Саудовская Аравия пыталась переориентировать свою внешнюю политику после того, как президент США Джо Байден буквально в первые месяцы пребывания у власти начал демонстрировать прохладную позицию по отношению к Эр-Рияду (в отличие от позиции Дональда Трампа, который поддерживал теплые отношения с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом).

И ОАЭ, и Саудовская Аравия, к большому огорчению США, также отказались занять позицию Запада в отношении украинского кризиса. Сразу после обострения ситуации на Украине лидеры обеих стран Персидского залива отказались не только добывать больше нефти, но и отвечать на звонки США Джо Байдена. В июле Байден отправился на Ближний Восток, в том числе в Израиль и Саудовскую Аравию. Он отрицал, что единственной целью визита было попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти. Хотя, по мнению аналитиков, это было истинной целью, поскольку Байден хотел обеспечить контроль над ценами на энергоносители в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Через несколько дней после визита Байдена на Ближний Восток ОПЕК+ согласилась незначительно нарастить объемы нефтедобычи.

Но за последние несколько дней произошло несколько любопытных событий. Во-первых, страны- участницы ОПЕК+ договорились сократить с ноября добычу на 2 млн баррелей в сутки. Это решение предсказуемо вызвало бурную реакцию в США. Байден выразил "разочарование", а высокопоставленные представители Конгресса призвали к более жестким шагам в отношении Саудовской Аравии. "Соединенные Штаты должны немедленно заморозить сотрудничество с Саудовской Аравией, в том числе продажу оружия и контакты в области безопасности, за рамками того, что является абсолютной необходимостью для защиты американского персонала и интересов", - сказал председатель комитета Сената по международным отношениям, сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес.

Ранее несколько конгрессменов настаивали на выводе американских войск из ОАЭ и Саудовской Аравии. Три члена Палаты представителей - Том Малиновски (демократ от Нью-Джерси), Шон Кастен (Иллинойс) и Сьюзен Уайлд (Пенсильвания) - 5 октября представили законопроект, который предписывает вывод американских войск и системы вооружений из Саудовской Аравии и ОАЭ. Законопроект также предусматривает переброску военной техники и оборонительных систем в другие регионы Ближнего Востока с целью обеспечения безопасности американских военнослужащих в других местах.

В России приветствовали решение ОПЕК+, через несколько дней после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отправился в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Президент ОАЭ заявил о готовности внести вклад в урегулирование украинского кризиса путем диалога, а комментируя встречу с Путиным, сказал: "Мы обсудили несколько вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе украинский кризис, а также важность диалога для снижения напряженности и достижения дипломатического решения". Путин, со своей стороны, приветствовал решение ОПЕК+, отметив, что снижение добычи нефти направлено на стабилизацию рынка, а также поблагодарил президента ОАЭ за его посреднические усилия.

В отличие от Саудовской Аравии, в отношениях ОАЭ с США вряд ли произойдет какой-либо серьезный спад в ближайшем будущем (хотя Вашингтон скептически относится к сближению ОАЭ и Китая), поскольку ОАЭ входят в группу I2U2 вместе с США, Индией и Израилем. Подписание ОАЭ Авраамского договора в 2020 году послужило нормализации дипломатических отношений страны с Израилем, а также укреплению их экономических связей. В результате этого повысилась стратегическая значимость Абу-Даби.

Так или иначе, но ситуация на Ближнем Востоке претерпевает существенные изменения: отношения Саудовской Аравии с США ухудшились, а ОАЭ укрепили связи как с Китаем, так и с Россией, но маловероятно, что это отразится на их контактах с Вашингтоном.