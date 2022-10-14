Путин и лидеры Центральной Азии договорились о взаимной выгоде

14 окт. 17:46

Согласно итоговому заявлению первого саммита "Россия – Центральная Азия", президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Кыргызстана Садыр Жапаров договорились об интенсификации и углублении экономических контактов между их странами и подчеркнули важность сотрудничества на взаимовыгодной основе.

В тексте заявления сказано о важной роли экономического взаимодействия между Россией и странами Центральной Азии для стабильного развития государств, роста хозяйственных комплексов по всем направлениям и понижения социальных рисков.

"Намерены способствовать дальнейшему укреплению нашего экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе посредством содействия росту и диверсификации взаимной торговли, расширению промышленной кооперации в перспективных отраслях производства, активизации инвестиционного сотрудничества, в том числе с использованием потенциала региональных интеграционных объединений", - подчеркнули президенты - участники первого саммита "Россия – Центральная Азия".

В дальнейшем Россия и страны Центральной Азии будут работать над воплощением в жизнь совместных проектов развития приоритетных направлений в экономике.

"Продолжим проведение взаимовыгодной государственной политики в области торговли, в том числе путем устранения торговых барьеров, упрощения перемещения трудовых ресурсов и капиталов. Предпримем дальнейшие меры по стимулированию взаимовыгодных связей между компаниями и деловыми объединениями наших стран", - заявили лидеры России и Центральной Азии.

Также они договорились расширить расчеты в национальных валютах и содействовать сотрудничеству российских регионов с регионами стран Центральной Азии.