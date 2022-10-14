Желтый уровень террористической опасности в Севастополе продлен до конца октября

14 окт. 17:32

Высокий, "желтый" уровень террористической опасности, введенный в Севастополе в конце июля, продолжит действовать еще как минимум до конца октября, - сообщает сайт правительства города.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 13 октября сроком на 15 суток до 18:00 28 октября 2022 года", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Такое решение было принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

Напомним, "желтый", второй из трех уровней террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля после того, как самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота. СКР расследует уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц общеопасным способом".