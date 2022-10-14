Шавкат Мирзиеев приветствовал желание России строить дороги в Китай и Пакистан

14 окт. 17:31

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе первого саммита "Россия - Центральная Азия" приветствовал желание России принять участие в строительстве железных дорог в Китай и Пакистан в рамках создания в Азии транспортных коридоров.

"Приветствую готовность Российской Федерации подключиться к реализации таких стратегических проектов, как строительство новых железнодорожных коридоров в Пакистан и Китай", - приводит его слова ТАСС.

Президент Узбекистана подчеркнул, что важнейшим направлением сотрудничества стран Центральной Азии с Россией является наращивание связывающих государства транспортных коммуникаций.

Также важен, добавил Шавкат Мирзиеев, проект "Агроэкспрес", нацеленный на скорейшую перевозку продовольствия из Центральной Азии на рынки сбыта. По словам президента Узбекистана, "Агроэкспресс" поможет обеспечить продовольственную безопасность.