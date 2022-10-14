Чавушоглу: Европу нужно подготовить к закупке российского газа через турецкий хаб

14 окт. 17:20

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сегодня прокомментировал тему создания нового газового хаба в Турции, призвав проработать готовность Европы, в том числе западноевропейских стран, к импорту газа посредством хаба, который предлагает создать Россия в Турции.

Глава турецкой дипломатии напомнил о саботаже на газопроводах "Северного потока", отметив: "Россия пришла к выводу, что вышеуказанный маршрут уже не является надежным и считает, что страны Европы, желающие закупать газ из РФ, могут сделать это посредством трубопроводов через Турцию", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с катарским коллегой шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.