И Иран осудил Макрона

14 окт. 17:16

Представитель МИД Ирана Нассер Канани заявил сегодня, что официальный Тегеран осуждает слова президента Франции Эммануэля Макрона о беспорядках в Исламской Республике.

Канани подчеркнул, что выражение Макроном солидарности с участниками беспорядков в Иране является вмешательство Парижа во внутренние иранские дела, пишут ближневосточные СМИ.

Представитель МИД ИРИ пояснил, что слова президента Франции нацелены на поддержку "лиц, совершающих насильственные действия, и правонарушителей".

Напомним, ранее с разоблачением лжи Эммануэля Макрона о положении дел на Южном Кавказе выступили президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также МИД РФ и МИД АР.