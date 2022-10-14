В Каннах покажут социальную драму из Казахстана

14 окт. 16:49

В день закрытия Каннского фестиваля 16 октября состоится показ казахстанской социальной драмы "Мама, я живая".

Фильм режиссеров и сценаристов Азиза Заирова и Мухамеда Мамырова прошел отбор Official Selection Cannes 7 the Art Awards 2022.

Эта лента станет первой за три года, которая представит Казахстан на Каннском фестивале.

Гланвые роли исполнили Султанна Шенгел, Адель Махмутова, Ильяс Аутов, Асланби Медеулов.

В центре сюжета женщина-инспектор по делам несовершеннолетних. Ее юная дочь влюбляется в детдомовца-хулигана, что приводит к конфликту в семье. Затем выясняется, что у девочки онкология.

"Мы давно мечтали посвятить фильм матерям. Я вырос в детдоме. У меня никогда не было мамы, я не знаю, что это такое. Но я всегда с уважением отношусь ко всем матерям, вижу, как они борются за детей, за их воспитание, за их развитие. Не дай Бог, если ребенок заболеет, мать отдаст все последнее, чтобы спасти свое чадо", - поделился Азиз Заиров.

После 25 октября фильм планируется показать в Казахстане.