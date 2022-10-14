Талгинское ущелье станет особо охраняемой природной территорией

14 окт. 16:46

Ущелье Истису-Кака (Талгинское), расположенное в городском округе Махачкала, получит статус особо охраняемой природной территории в следующем году, рассказали в пресс-службе ОНФ.

По словам эксперта дагестанского отделения фронта Юрия Яровенко, даже в 2017 году все склоны еще были целы, сейчас же на них с помощью экскаваторов добывается песчано-гравийная смесь.

"Происходит деградация и уничтожение всех биотопов, где обитают редкие виды растений и животных. В ущелье обитают 24 краснокнижных животных и 23 вида растений, некоторые виды встречаются только здесь", - цитирует его РИА "Дагестан".

Яровенко добавил, что после всех необходимых процедур правительство примет решение по утверждению статуса, который позволит сохранить в целости и сохранности ущелье с редкой флорой и фауной.