Путин о встрече с Жапаровым и Рахмоном: удалось найти точки соприкосновения

14 окт. 16:27

Трехсторонняя встреча в Астане с президентами Кыргызстана и Таджикистана была конструктивной, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

"Найти какие-то точки соприкосновения непросто, но, тем не менее, мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае договорились о том, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий - первое. Второе, что очень важно, - стороны предпримут необходимые шаги для возврата беженцев", - подчеркнул российский лидер.

В-третьих, по его словам, хотя Россия не претендует на роль посредника (несмотря на такие просьбы), однако обе стороны передадут Москве соответствующие документы и свое видение путей решения проблемы.

РФ же, подчеркнул глава государства, постарается дать оценку этим предложениям, а также задействует имеющиеся в ее распоряжении документы, которые могли бы стать базой для возможных договоренностей.