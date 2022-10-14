Путин: уцелевшая нитка "Северного потока-2" вряд ли будет включена

14 окт. 16:26

Президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции в пятницу, что решение о запуске работоспособной нитки "Северного потока 2" не принимается и вряд ли будет принято.

По словам Путина, с интересами Германии "мало кто считается, иначе не подрывали бы "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

"Они хоть и не работали, но это был такой элемент надежности, что в крайнем случае их можно было бы включить. Но теперь такой возможности нет», - сказал он.

Президент добавил, что одна нитка "Северного потока 2" все-таки видимо в рабочем состоянии. "Но решение не принимается и, судя по всему, вряд ли будет принято. Но это уже не наше дело, это дело наших партнеров", - заметил он.