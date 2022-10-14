Россия и Центральная Азия будут бороться с разжиганием розни

14 окт. 16:17

Лидеры России и стран Центральной Азии по итогам первого саммита "Россия – Центральная Азия" в Астане договорились принимать меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях.

В своем заявлении президенты государств выразили обеспокоенность ростом вызовов современности, которые создают угрозу общечеловеческим ценностям и единству общества.

"Будем принимать все необходимые меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях", - сказано в тексте.