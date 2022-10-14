Частичная мобилизация в России завершится в течение двух недель

14 окт. 16:12

Президент России Владимир Путин сообщил в пятницу, что все мероприятия по частичной мобилизации в стране завершатся в течение двух недель.

"Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается", - сообщил президент.

По его словам, в части уже направили 222 тысячи человек из запланированных 300 тысяч. Предложений об увеличении количества мобилизованных от Минобороны не поступало, отметил Путин.

Никакой дополнительной мобилизации не планируется, заверил российский лидер. "Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости", - сказал он.

Президент добавил, что все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. При этом, по его словам, в подразделениях сейчас находятся 33 тыс мобилизованных, а 16 тыс человек уже выполняют боевые задачи.