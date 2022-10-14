Боррель и Мирзоян обсудили детали гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном

14 окт. 16:02

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели сегодня телефонный разговор, об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили вопросы, связанные с полномочиями, деятельностью и расположением гражданской миссии Евросоюза, которая будет действовать в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью.

Напомним, ранее спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар написал на своей странице в социальной сети, что группа европейских наблюдателей прибудет в Армению сегодня.