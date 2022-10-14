Ильхам Алиев разоблачил ложь Макрона против России и Азербайджана

14 окт. 15:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите глав государств Содружества Независимых Государств в Астане, рассказал о ситуации, которая складывается на Южном Кавказе.

В своей речи он напомнил, что в период оккупации Арменией территории Азербайджана данная тема никогда не выносилась на обсуждение в рамках СНГ, поскольку ею занималась Минская группа ОБСЕ, имевшая мандат. Глава государства заявил, что результат данной структуры за 28 лет обнулился, а ее главной целью было желание заморозить конфликт на долгие годы. "Поэтому поскольку конфликт урегулирован и Азербайджан урегулировал его сам в соответствии с международным правом, Уставом ООН, в том числе статьей 51 Устава ООН, которая предполагает, что каждая страна имеет право на самооборону, конфликт считается урегулированным", - сказал Ильхам Алиев.

Далее президент проинформировал лидеров стран-членов СНГ о постконфликтной ситуации, в частности, о событиях, которые произошли между Азербайджаном и Арменией в последнее время.

"В сентябре, буквально месяц назад, произошли боестолкновения в районе азербайджано-армянской границы. Причины этих боестолкновений очевидны – террор по отношению к Азербайджану продолжается, в первую очередь, минный террор и снайперский террор. После окончания Второй Карабахской войны свыше 250 граждан Азербайджана либо погибли, либо серьезно были изувечены в результате подрыва на минах, которые были заложены в основном в период оккупации. Но в то же время нами было обнаружено 1400 противопехотных мин производства Армении, которые были заложены в 2021 году в районе границы с Лачинским районом. Также минировались и дороги, которые вели от одной азербайджанской военной позиции к другой", - напомнил глава республики.

Ильхам Алиев подчеркнул, что у Азербайджана не было намерений оккупировать территории Армении, и ни один город, ни одно село не было оккупировано. Он сообщил, что столкновения были остановлены благодаря посреднической деятельности России, особо отметив ее роль в прекращении огня. "Некоторые приписывают это другим странам, что является совершенно безосновательным", - добавил президент.

Также глава государства рассказал о четырехсторонней встрече с Эммануэлем Макроном, Шарлем Мишелем и Николом Пашиняном на полях новой платформы Европейского политического сообщества в Праге, где стороны пришли к решению о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии ЕС в составе из 40 человек. При этом он уточнил, что впоследствии стало известно об увеличении их количества до 50 человек, которые будут находиться на указанной территории минимум 2 месяца. Цель этой миссии, по его словам, помочь сторонам провести границу, определить вопросы, связанные с делимитацией.

"Была попытка отправить эту миссию и с азербайджанской стороны, которая была решительно нами отвергнута. Поэтому миссия будет расположена на территории Армении, в зоне ответственности ОДКБ. Вчера первая группа европейских представителей прибыла в Армению для того, чтобы определить дислокацию этой миссии", - сказал президент.

"К сожалению, несмотря на то, что Азербайджан дал согласие на проведение четырехсторонней встречи, в том числе с участием президента Франции, хотя Франция никакого отношения к отношениям между Азербайджаном и Арменией не имеет, - Франция как сопредседатель Минской группы, да, она имела мандат на посредническую миссию, но поскольку карабахский конфликт урегулирован и в услугах Минской группы необходимости нет, тем более, что эти услуги, если можно так выразиться, были «медвежьей» услугой, как я уже сказал, Минская группа не сделала ничего, ни один сантиметр нашей территории не был освобожден, - Азербайджан, проявив добрую волю, позволил французскому президенту участвовать в этой встрече", - заявил Ильхам Алиев.

Глава государства затем рассказал, что в ходе ряда трехсторонних встреч в Брюсселе, несмотря на добрую волю, проявленную Азербайджаном, после встречи в Праге Эммануэль Макрон выступил с оскорбительными, неприемлемыми, лживыми и провокационными заявлениями, в которых он обвинил Баку в учинении ужасной войны, пытаясь ввести в заблуждение французскую и мировую общественность, манипулируя фактами.

"Азербайджан вел войну на своей международно-признанной территории. Карабах признан всем миром как часть Азербайджана. Мы использовали право на самооборону и восстановили силой свою территориальную целостность. Далее было заявлено, что Франция никогда Армению не оставит. Ну это, как говорится, вопрос двусторонних отношений. А также были высказаны тенденциозные заявления в адрес Российской Федерации, а именно, что "Россия сыграла в азербайджанскую игру". Насколько политически корректно президенту великой страны использовать дворовой лексикон, это пусть определяет французская общественность. Мы же со своей стороны такого рода заявления категорически осуждаем, отвергаем и не видим дальше никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений", - подчеркнул президент.

Кроме того, он отметил, что глава МИД Франции выступила с лживыми антиазербайджанскими заявлениями, а сенат страны и нижняя палата французского парламента во время Второй Карабахской войны приняли резолюции, признающие так называемый Нагорный Карабах, несмотря на непризнание Ереваном.

"Нам известно, что в середине ноября готовится очередная антиазербайджанская резолюция в Сенате Франции. Таким образом, к сожалению, нынешнее французское руководство в отличие от предыдущих, - а я имел возможность общаться достаточно тесно и с Президентом Шираком, и с Президентом Саркози, и с Президентом Олландом, и отношения были достаточно сбалансированными, достаточно дружественными, и мы всегда воспринимали деятельность предыдущих французских президентов, несмотря на, конечно, на определенный фактор армянской диаспоры во Франции, как сбалансированные. Но нынешнее французское руководство, по существу, перечеркнуло все это", - считает Ильхам Алиев.

Помимо этого, глава республики поведал и о двух нападениях на азербайджанское посольство в Париже, после первой президент Франции заверил Баку, что будут приняты меры для неповторения подобного рода инцидентов. "Но это оказалось, мягко говоря, неправдой. Охрана, которая была выставлена перед азербайджанским посольством после первого акта вандализма и попытки прорыва в здание посольства, была снята. Скорее всего, это было согласовано с армянской стороной. И как только охрана была снята, была вторая попытка прорыва, были оскорбительные надписи, были толпы беснующихся радикалов, которые атаковали посольство Азербайджана. Это категорически недопустимо и это - нарушение всех дипломатических конвенций", - добавил глава государства.

Также он напомнил о провокациях против азербайджанских посольств в Ливане, США, обвинив Армению в причастности к ним. Ильхам Алиев призвал власти США, Франции, Ливана и всех других стран, где находятся азербайджанские дипмиссии, проявить ответственность и выполнять свои международные обязательства. "У нас нет никаких сомнений, что акты террора и вандализма были организованы Арменией. Почему я это говорю? Потому что в 1990-е годы армянскими спецслужбами были осуществлены 32 теракта – взрывы в метро, автобусах, на паромах, в поездах. В результате этих террористических актов погибло более 2 тыс мирных азербайджанцев", - добавил президент.

"Что касается других аспектов постконфликтной ситуации, сейчас мы активно занимаемся восстановлением освобожденных территорий. Все разрушено. Кадры опубликованы, желающие могут ознакомиться. На территории 10 тыс кв км не осталось практически ни одного целого здания, 65 из 67 мечетей уничтожены. Кадры оскорбления мусульманских святынь, когда в мечетях держали свиней и коров, также доступны в интернете. Все это говорит о запредельной степени ненависти к азербайджанскому народу и ко всему мусульманскому миру. Только так это можно воспринимать", - заявил глава государства.

Также Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что при посредничестве Москвы в ноябре 2020 года была принята трехсторонняя декларация, все пункты которого Баку выполняет, включая беспрепятственный доступ из Армении в Карабах. Однако, как отметил президент Азербайжана, Ереван свою часть декларации не выполняет – "не предоставляет беспрепятственного доступа из основной части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, что является ее юридическим обязательством, а также до сих пор не вывела армянские вооруженные силы с азербайджанской территории".

"Мы пока проявляем терпение, но оно тоже небезгранично. Если эти два важных пункта трехстороннего Заявления от ноября 2020 года не будут выполнены, у нас не останется никакого другого выбора, как действовать адекватно", - сообщил он.

Глава государства заверил, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с конституцией Азербайджана. "Мы ни с одной стороной не собираемся обсуждать свои внутренние вопросы. И насколько я понял по итогам встречи в Праге, эта тема не вызывала никаких разночтений между всеми участниками четырехсторонней встречи", - заключил Ильхам Алиев.