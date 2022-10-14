Рябков рассказал о работе по восстановлению СВПД

14 окт. 15:35

ЗАГ:

Москва считает, что договоренность о восстановлении ядерной сделки с Ираном находится в пределах досягаемости, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В то же время он отметил, что на ситуацию вокруг СВПД оказывает влияние множество конъюнктурных факторов,

"Я не готов комментировать оценки, которые звучат из Вашингтона, по той причине, что мы видим с одной стороны, конкретные действия, направленные на усиление санкционного нажима на Иран, а с другой стороны, какие-то политические сигналы в русле того, что СВПД сохраняет шансы на скорое восстановление", - сказал дипломат.

Далее Рябков пояснил, что позиция Москвы сводится к тому, что договоренность в пределах досягаемости. «К сожалению, на обстановку влияет множество привходящих факторов, абсолютно конъюнктурных. Это не упрощает решение задачи выхода на окончательный результат", - обратил внимание он.

В заключение Рябков отметил, что, как и раньше, российская сторона придерживается того, что "достижение договоренности о восстановлении СВПД в интересах всех, и она могла бы стать вкладом в укрепление региональной безопасности", передает РИА Новости.