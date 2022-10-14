Зангиланский аэропорт официально стал международным

14 окт. 15:28

Зангиланский аэропорт получил международный статус, такое распоряжение издал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, принимая во внимание согласованные предложения Минцифрового развития и транспорта, МЧС Азербайджана и ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", Зангиланскому аэропорту присваивается международный статус.

Строительство воздушной гавани завершено, она отвечает всем стандартам для выполнения международных рейсов, указано в распоряжении.

МИД Азербайджана поручено направить в международные организации сообщение о присвоении Зангиланскому аэропорту международного статуса.

Распоряжение начинает действовать со дня подписания.