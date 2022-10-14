Крым и новые регионы России будут развивать туризм

14 окт. 15:27

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что республика и новые российские регионы заключили соглашение о сотрудничестве в области туризма.

"Мы планируем долгосрочное сотрудничество – на зимний и летний период, формирование потоков туристических, возможности оздоровления и реабилитации. Плюс мы будем принимать участие в восстановлении и работе тех средств размещения, которые есть в регионах", – заявил он.

В четверг глава Крыма Сергей Аксенов провел встречу с участием Волченко, а также министра культуры, спорта и туризма Запорожской области Радика Исякаева, министром туризма Херсонской области Сергея Гришина и министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александра Громакова.