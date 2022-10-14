Замминистра нефти Ирана скептически воспринял потолок цен на российские энергоресурсы

14 окт. 15:19

Страны G7, вводя потолок цен на российские энергоресурсы, наносит удар по собственной же энергобезопасности, такое мнение выразил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.

"Время односторонних подходов, империализма прошло. Подобного рода шаги не пройдут", - заявил он в интервью РИА Новости.

Чиновник напомнил, что Иран на протяжении 40 лет находится под американскими санкциями, и это даже принесло ему пользу: страна научилась самостоятельно выпускать существенную часть оборудования.

"На мой взгляд, предпринимаемые против России шаги также пойдут на пользу РФ", - уверен Асадзаде.

Замминистра добавил, что страны Запада, с одной стороны, устраивают встречи по защите окружающей среды, а с другой - делают вещи, заставляющие их использовать больше ресурсов, вредящих природе.