Ситуация на территории Украины должна разрешиться мирными методами, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По его словам, в разрешении конфликта должны быть заинтересованы и США. «Нужно искать пути мирного решения этого конфликта. Это выгодно для всех, в том числе для США», - сказал он.
При этом Лукашенко не уточнил, как именно можно решить ситуацию на территории Украины.
Лукашенко: надо найти пути мирного решения конфликта на Украине
Ситуация на территории Украины должна разрешиться мирными методами, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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