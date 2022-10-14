Лукашенко: надо найти пути мирного решения конфликта на Украине 

14 окт. 15:13

Ситуация на территории Украины должна разрешиться мирными методами, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По его словам, в разрешении конфликта должны быть заинтересованы и США. «Нужно искать пути мирного решения этого конфликта. Это выгодно для всех, в том числе для США», - сказал он.

При этом Лукашенко не уточнил, как именно можно решить ситуацию на территории Украины.