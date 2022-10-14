Москву окутает вечерний туман

14 окт. 14:50

Спасатели предупредили о тумане с видимостью 100-500 метров ночью и утром в субботу в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью и утром 15 октября местами по городу Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными.