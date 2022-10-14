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Дербентскую крепость больше не будут размещать на упаковках чая

Дербентскую крепость больше не будут размещать на упаковках чая

Чайной компании "Экокавказ" запретили наносить на свои упаковки изображение крепости Нарын-Кала, сообщает пресс-служба Дербентского музея-заповедника.

Ранее музей подал в арбитражный суд иск к ООО "Экокавказ" о запрете дальнейшего использования изображения цитадели на упаковках черного чая.

После полугодового разбирательства суд в полном объеме удовлетворил иск, так как изображение здания крепости использовалось без разрешения дирекции музея-заповедника.

"ГБУ РД "ДМЗ" является обладателем исключительных прав на все изображения зданий подведомственных музеев, их фасадов, экстерьеров, интерьеров", – сказано в сообщении.

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