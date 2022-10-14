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Итоги акции "Диктант Победы – 2022"

В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная подведению итогов IV Международной просветительской акции "Диктант Победы – 2022".
О результатах акции, ее географии и участниках рассказали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального партийного проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Александр Хинштейн, а также руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

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