Баку анонсировал новую встречу по делимитации

14 окт. 14:35

Третья встреча комиссий по делимитации пройдет в ближайшее время, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана по итогам трехсторонних переговоров Джейхуном Байрамовым, Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном.

В ведомстве отметили, что главы МИД Азербайджана и Армении обменялись мнениями по различным направлениям нормализации. Джейхун Байрамов заявил о необходимости начать практическую работу на основе прогресса, достигнутого в ходе переговоров по открытию коммуникаций. "Было сказано, что в ближайшее время планируется проведение третьей встречи комиссий по делимитации. Также отмечено, что Азербайджан выступает за то, чтобы работа в этом процессе велась по конкретным направлениям", - говорится в сообщении.

Также глава ведомства подчеркнул важность всестороннего исполнения трехсторонних заявлений. "В связи с этим была подчеркнута необходимость реализации Арменией невыполненных ею положений заявлений, а также отмечено, что установка Арменией мин на территории Азербайджана и непредоставление ею карт минных полей в полном объеме является серьезной проблемой", - сказано в тексте.

Кроме того, стороны в ходе встречи обменялись мнениями по другим гуманитарным вопросам, способствующим процессу нормализации.