Импорт российского СПГ в ЕС вырос в 2022 году

14 окт. 14:35

В этом году Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в пятницу.

"Я говорю о первых девяти месяцах года. В 2021 году было всего почти 53 млрд кубометров, в 2022 году - почти 88 млрд кубометров. Что касается России - 20% в прошлом году представляют собой 10 млрд кубометров, а 17% этого года - это 15 млрд кубометров", - рассказал представитель пресс-службы ЕК о физических объемах импорта российского СПГ в ЕС.