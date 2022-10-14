Пять человек погибли в ДТП в Самарканде

14 окт. 14:28

Водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением, автомобиль врезался в ограждение, погибли все, кто находился в иномарке.

По данным УВД Самаркандской области, смертельная авария произошла 13 октября в 19:00 на 37-м км кольцевой автомобильной дороги М-37А Самарканд-Бухара-Туркманбаши. Машина двигалась по направлению Ташкент-Бухара на большой скорости, водитель не справился с управлением, Lacetti врезался в металлический барьер, разделяющий противоположные полосы движения. Барьер не был достроен, край ограждения был открыт. Острие металлического ограждения пробило автомобиль насквозь.

На месте погибли пять человек, которые находились в иномарке: 30-летний водитель Ж. Муротов, пассажиры 25-летний Е. Умаров, 34-летняя М. Гоибова, 41-летняя Р. Эргашева, 44-летняя А. Усмонова.