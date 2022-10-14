Астана принимает первый саммит Россия - Центральная Азия

Первый саммит Россия - Центральная Азия проходит в Астане. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В мероприятии принимают участие президенты России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Главы государств обсуждают дальнейшее наращивание взаимодействия РФ и центральноазиатских государств в различных сферах.

"На повестке дня находятся, в частности, меры защиты общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической обстановке и вопросы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане", - отмечается в сообщении.

В Кремле добавили, что встреча проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и пятью странами Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что по итогам саммита будет принято итоговое Совместное заявление.

На мероприятии выступил президент России Владимир Путин. Он выразил уверенность, что новый формат "будет небесполезен" и "принесет ... дополнительную добавленную стоимость".

"К активизации всех механизмов взаимодействия между нами подталкивает и усложняющаяся ситуация в мире, да и в регионе она непростая, а главное, попытки со стороны помешать развитию нашей с вами интеграции во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории тесные связи и тесное взаимодействие в политике, в экономике, в гуманитарной сфере", - указал глава государства.

По словам российского лидера, на сегодня очень востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги между РФ и странами Центральной Азии как по углублению союзничества и стратегического партнерства, так и по увеличению устойчивости экономик.

"Со своей стороны Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с нашими центральноазиатскими друзьями, в частности к участию в создании новых производственно-сбытовых цепочек, обеспечению бесперебойного функционирования совместных предприятий, выстраиванию альтернативных логистических схем", - отметил Путин.

Президент добавил, что Россия заинтересована также в подключении стран Центральной Азии к масштабным российским инициативам по импортозамещению и прочим проектам. Он выразил уверенность, что это принесет пользу развитию экономик всех участников, а также приобретению новых компетенций.

Как пояснила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова, принципиальная новизна такого формата заключается именно в том, что сейчас впервые встречаются именно главы государств. "До этого было проведено порядка пяти саммитов, конференций на уровне министров иностранных дел России и стран Центральной Азии. А здесь знаменателен сам уровень встречи президентов", - отметила она.

"Все говорит о том, что этот формат для России - всерьез и надолго, потому что такое взаимодействие именно на уровне "Центральная Азия плюс" для России представляется перспективным и при этом довольно эффективным. "Дело в том, что это позволяет не обсуждать абстрактные проекты, а решать конкретные вопросы, которые затрагивают страны Центральной Азии в комплексе. В числе пунктов повестки, которая сейчас уже озвучена и обсуждается, и санкционное давление на страны Центральной Азии, как последствие санкционного давления на Россию, и его эффект на страны Центральной Азии, и проблемы регионального характера, и перспективы экономической кооперации, и углубление проектов, которые интересны для всех. Участники будут в постоянном контакте по самым ключевым вопросам", - подчеркнула эксперт.

Директор ИАЦ МГУ отметила высокую перспективность такого взаимодействия - в нем заинтересованы и сами страны Центральной Азии. "О такой региональной кооперации начали говорить сразу после распада Советского Союза. Были разные инициаторы, разные проекты. Но тот формат Центральной Азии, который сейчас продвигается и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, и президентом Казахстана Токаевым как устойчивая форма для обеспечения безопасности, экономической стабильности и возможности решения внутрирегиональных вопросов, - именно с точки зрения географии он более устойчив, чем первые инициативы, которые продвигались сразу после распада Советского Союза", - добавила она.

"На мой взгляд, мы увидим много интересного в этом взаимодействии, самое главное, хотелось бы реальных проектов в экономическом секторе. Потому что для Центральной Азии это представляет громадный интерес, и Россия тоже заинтересована в этом направлении", - заключила Дарья Чижова.