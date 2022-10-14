Главы МИД и Минобороны Черногории стали персонами нон грата в России

14 окт. 13:52

Министерство иностранных дел России направило посольству Черногории ноту о запрете на въезд в страну главам МИД Ранко Кривокапичу, Минобороны Рашко Коневичу, а также экс-директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере.

"Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное враждебное решение объявить persona non grata дипломатов Посольства России в Подгорице", - поясняется на сайте российского МИДа.

Напомним, Черногория в конце сентября объявила персонами нон грата шесть российских дипломатов.