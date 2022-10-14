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Азербайджан отверг обвинения Макрона

Азербайджан отверг обвинения Макрона

МИД Азербайджана отверг необоснованные обвинения президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Азербайджана. 
В сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства говорится о том, что однобокие высказывания Макрона против Азербайджана, рассчитанные на внутреннюю аудиторию и открыто защищающие Армению, неприемлемы. 
Далее в коммюнике отмечается, что Макрон – глава того государства, которое ни словом не обмолвилось о почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана, грубом нарушении ею прав сотен тысяч азербайджанцев, пренебрежении Арменией фундаментальными принципами международного права, невыполнении ею резолюций СБ ООН, и это при том, что Франция являлась сопредседателем Минской группы. 
"Президент Франции, к сожалению, до сих пор молчит о невыполнении Арменией положений трехстороннего заявления, а также о том, что установка Арменией мин на территории Азербайджана угрожает безопасности в регионе. Азербайджан при этом не стал отказываться от инициатив Президента Франции по посредничеству в процессе нормализации отношений между двумя странами, учитывая невозможность работы Минской группы, и до сих пор при посредничестве Макрона 4 февраля и 6 октября 2022 года состоялись четырехсторонние встречи. Однако высказывания Президента Франции против Азербайджана ставят под серьезное сомнение вопрос нейтральности и беспристрастности его посреднических усилий. 
Однобокая позиция и необоснованные обвинения Франции на фоне попыток Азербайджана обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе, нормализовать отношения на основе соблюдения принципов международного права обусловливают неизбежность пересмотра посреднических усилий этой страны", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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