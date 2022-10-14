Банк "Компаньон" в Кыргызстане перестал работать с картами "Мир"

14 окт. 13:38

Киргизский банк "Компаньон" перестал обслуживать карты российской платежной системы "Мир", выпущенные 21 российским банком.

"В связи с решением партнерского процессингового центра, с 4 октября 2022 года обслуживание в устройствах банка "Компаньон" карт "Мир" нижеперечисленных банков РФ приостановлено", - следует из пресс-релиза организации.

Другие банки Кыргызстана пока не сообщали об отказе обслуживания российских карт.

С начала частичной мобилизации в России в республике были зарегистрированы свыше 20 тыс россиян, следует из данных министерства цифрового развития Кыргызстана.