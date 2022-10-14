Эрдоган и Пашинян договорились о встрече спецпредставителей в Турции и Армении

14 окт. 13:33

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о встрече спецпредставителей по нормализации отношений в Турции и Армении.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с катарским коллегой.

Дипломат подчеркнул, что стороны очень искренни в этом вопросе.

"Мы не планируем в ближайшее время подписывать соглашение с Арменией, просто обсуждается направление нормализации отношения", - цитирует турецкого министра Sputnik Азербайджан.