Чавушоглу: Турция выступает за скорейшее урегулирование энергокризиса в Европе

14 окт. 13:13

Турция выступает за урегулирование и смягчение последствий энергетического кризиса в Европе, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы сторонники смягчения последствий энергетического кризиса в Европе и выступаем за его скорейшее урегулирование", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов касательно планов создания в Турции международного газового хаба.

Также Чавушоглу выразил надежду, что реализация этого проекта может способствовать минимизации последствий энергетического кризиса для жителей Европы.