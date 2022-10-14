Договоренность Баку и Еревана о признании территориальной целостности - признак продвижения к мирному договору

14 окт. 12:53

Договоренность между Азербайджаном и Арменией о взаимном признании территориальной целостности рассматривается как продвижение по процессу подписания мирного договора. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главами МИД России Сергеем Лавровым и Армении Араратом Мирзояном в Астане.

Дипломат напомнил, что предыдущая встреча в таком формате состоялась в Душанбе в мае 2022 года, и указал, что сегодняшние переговоры дают хорошую возможность для обсуждения развития.

В частности, министр уточнил, что 2 октября в Женеве была проведена двусторонняя встреча, на которой Баку представил Еревану основные элементы мирного договора, сейчас ожидается ответ со стороны Армении.

Байрамов подчеркнул, что базовые принципы мирного договора были представлены азербайджанской стороной еще в феврале нынешнего года, а также что Азербайджан и Армения по итогам четырехсторонней встречи в Праге достигли договоренности о взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета, что воспринимается как прогресс в работе над мирным договором, учитывая, что речь идет об основе мирного соглашения.