Рябков: Россия не отказывается от контактов с США

14 окт. 12:47

Москва не отказывается от контактов с Вашингтоном, они были прерваны США на различных уровнях под надуманными предлогами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы ни от каких контактов никогда не отказываемся. Дело в том, что контакты были прерваны американской стороной под надуманными предлогами на различных уровнях и остались просто рабочие, работоспособные каналы через посольства, эпизодические какие-то телефонные разговоры. Если они считают, что другого не требуется, мы воспринимаем это как данность, как их позицию", - сказал он.

Далее Рябков отметил, что здесь нет места никаким инициативным шагам, предложениям со стороны РФ. "Мы никого ни о чем не просим. Для того, чтобы контакты имели смысл, нужна заинтересованность с обеих сторон. А пока, видимо, будем работать по алгоритму, который я только что описал", - поставил акцент он.

Также замглавы МИД РФ отметил, что российская сторона не видит такой заинтересованности от США.