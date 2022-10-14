Путин видит ключевую задачу в обустройстве коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг"

14 окт. 12:40

Обустройство логистических трансевразийских коридоров "Восток - Запад" и "Север-Юг" сейчас видится ключевой задачей, сказал президент России Владимир Путин за заседании Совета глав стран-участниц СНГ в Астане в пятницу.

"Серьезные перспективы открывает проводимая Россией переориентация экспорта и импорта, чтобы стимулировать развитие транспортных коридоров на всем пространстве большой Евразии. Поэтому ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию государств СНГ трансевразийских логистических коридоров "Восток-Запад", "Север-Юг", - заявил Путин.

Он добавил, что это представляет интерес не только для России, но и для всех ее соседей.