Эрдоган: Турция без задержек построит новый газовый хаб

14 окт. 12:22

Газовый хаб для международных поставок будет создан в Турции в кратчайшие сроки, об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его на Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

По его словам, самое удобное место для предложенного российским президентом Владимиром Путиным нового газового хаба в Европу - регион Тракья на северо-западе страны.

Турецкий лидер пояснил, что главы государств уже дали соответствующим ведомствам поручения по проработке совместных шагов в этом направлении.

"Для газового хаба будет определено наиболее подходящее место. У Турции уже есть газовый хаб, который работает для удовлетворения внутренних нужд. Ну, а новый хаб будет нацелен на международные поставки", - цитирует Эрдогана Anadolu.

Глава государства подчеркнул, что никаких задержек в реализации проекта не ожидается.

Президент заверил, что во время создания нового газового хаба будут приняты все необходимые меры безопасности.