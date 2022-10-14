В ЦБ Узбекистана рассказали о дефиците наличной валюты

14 окт. 12:02

Физические лица в Узбекистане в последнее время сталкиваются с ограничениями при покупке и снятии валюты - в день банки позволяют получить $500-1000. Центробанк прокомментировал ситуацию, пишет Podrobno.uz.

Регулятор заверяет, что "покупка и продажа иностранной валюты физическими лицами через коммерческие банки, а также проведение операций по денежным переводам осуществляются без ограничений". При этом отмечается, что "временная нехватка на местах наличной иностранной валюты может быть связана с логистикой наличных банкнот в отдаленные филиалы коммерческих банков".

"В связи со сложившейся геополитической ситуацией в последнее время наблюдается резкий рост объемов трансграничных денежных переводов, что в свою очередь увеличивает спрос на наличную иностранную валюту внутри страны", - сообщили в пресс-службе Центробанка Узбекистана.

В сообщении отмечается, что коммерческими банками проводится соответствующая работа по своевременному обеспечению необходимыми наличными валютными средствами филиалов банков, в первую очередь отдаленных филиалов и отделений. Приоритетное внимание уделяется на удовлетворение потребностей физических лиц, получающих трансграничные денежные переводы из-за рубежа.

"Целесообразно подчеркнуть, что в соответствии с международными стандартами, а также требованиями ФАТФ крупные валютные операции (особенно, связанные с наличными денежными средствами) физических лиц подлежат проведению комплаенс контроля, при котором банками могут быть запрошены дополнительные подтверждающие документы, обосновывающие законность осуществляемых операций", - отметили в ЦБ республики.