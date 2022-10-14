Минтранс Крыма сообщил о работе паромной переправы

14 окт. 11:43

Паромы перевезли через Керченский пролив за прошедшие сутки 639 транспортных средств и 1 754 пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса Крыма.

"За сутки, 13-14 октября, паромами перевезено 639 транспортных средств (большегрузы, автомобили марки "Газель", Sprinter). Пассажирскими катерами и паромами перевезено 1 754 пассажира. Работают пассажирские катера и четыре парома: "Лаврентий", "Ейск", "Мария" и "Керченский-2". Паромы ходят по загрузке. Грузовики массой до 3,5 тонн отправляются с паромной переправы порта "Крым", периодичность отправки каждые 1,5-2 часа без учета погодных условий", - говорится в сообщении.