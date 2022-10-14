РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стало известно, кто спас двух подростков в трагедии в парке в Тбилиси

Стало известно, кто спас двух подростков в трагедии в парке в Тбилиси

Стала известна личность мужчины, спасшего накануне двух подростков во время трагедии в парке Ваке в Тбилиси, это сотрудник компании "Эко сервис" Деви Мезурнишвили.

Как передает "Рустави 2", он работает старшим садовником парка.

Накануне трое подростков спустились в открытый день назад фонтан за упавшим туда мячом, где их ударило током. На "скорой" детей отвезли в больницу, 13-летняя девочка не выжила.

"Все трое детей были без сознания в воде. Я смог вызволить двоих, пытался помогать до тех пор, пока организм смог выдержать. Людей тоже было много, все пытались помочь", - пояснил Мезурнишвили.

Он отметил, что "скорая" прибыла на место событий сразу, и была надежда на благоприятный исход, однако позже стало известно, что девочка умерла.

Напомним, по факту трагедии открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека".

930 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version