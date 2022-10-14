Стало известно, кто спас двух подростков в трагедии в парке в Тбилиси

14 окт. 11:24

Стала известна личность мужчины, спасшего накануне двух подростков во время трагедии в парке Ваке в Тбилиси, это сотрудник компании "Эко сервис" Деви Мезурнишвили.

Как передает "Рустави 2", он работает старшим садовником парка.

Накануне трое подростков спустились в открытый день назад фонтан за упавшим туда мячом, где их ударило током. На "скорой" детей отвезли в больницу, 13-летняя девочка не выжила.

"Все трое детей были без сознания в воде. Я смог вызволить двоих, пытался помогать до тех пор, пока организм смог выдержать. Людей тоже было много, все пытались помочь", - пояснил Мезурнишвили.

Он отметил, что "скорая" прибыла на место событий сразу, и была надежда на благоприятный исход, однако позже стало известно, что девочка умерла.

Напомним, по факту трагедии открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека".