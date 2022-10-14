В России выявили 14,7 тысяч новых случаев COVID-19

14 окт. 11:20

В России за минувшие сутки выявили 14 736 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 167, в Санкт-Петербурге - 963, в Подмосковье - 414. В Краснодарском крае - 297, в Ставропольском крае - 251, в Крыму - 73, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии - 31, в Адыгее - 35, в Карачаево-Черкесии - 30, в Чечне - 11, в Северной Осетии - 37, в Ингушетии - 11.

Общее число инфицированных в России достигло 21 278 816.

Госпитализированы за сутки 1 750 человек. Выздоровели 27 520 пациентов, за все время - 20 559 274.

Умерло за сутки 99 человек, с начала пандемии - 388 709.