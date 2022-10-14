Санкции мешают Шри-Ланке принимать карты "Мир"

14 окт. 11:17

Шри-Ланка не может принимать карты российской платежной системы "Мир" из-за санкций, сообщает пресс-служба местного Центробанка.

"В связи с санкциями США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило Министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование карт "Мир" в банковской системе", - сказано в сообщении.

В сентябре OFAC опубликовало разъяснение о том, что финансовые институты не из США после заключения соглашения с российской Национальной системой платежных карт могут оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.